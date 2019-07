Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rettungskräfte behindert

Suhl (ots)

Montagvormittag mussten ein Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug mit Sonder- und Wegerechten, also mit Blaulicht und Martinshorn, zu einem medizinischen Notfall in die Würzburger Straße in Suhl fahren. Ein 77-jähriger Anwohner war über die Geräuschbelästigung durch die Sirenen an den Rettungsfahrzeugen so erbost, dass er sich nicht nur lautstark darüber beschwerte, die Sanitäter beschimpfte und beleidigte, sondern er schubste das Rettungspersonal und hielt sie so fast zwei Minuten davon ab, zu ihrem eigentlichen Einsatzort zu gelangen. Der 77-Jährige erhält nun eine Anzeige unter anderem wegen Beleidigung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell