Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher in der Nacht

Meiningen (ots)

Freitagnacht hörte eine 58-jährige Frau gegen 3.45 Uhr plötzlich Geräusche vor ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße in Meiningen. Als sie dem Ganzen nachging, in der Annahme, es wäre eine Katze, bemerkte sie, dass ihr zuvor verschlossenes Schlafzimmer offen stand. Sie begab sich zurück in ihr Schlafzimmer und traf dort auf einen bislang unbekannten Mann. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem sich die 58-Jährige verletzte. Der Täter sprach der Frau gegenüber eine Drohung aus, griff anschließend nach einigen Wertgegenständen und floh in Richtung Stadtmitte. Sie konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: - ca. 160 Zentimeter groß, - sprach gebrochen deutsch mit osteuropäischem Akzent. - er trug eine Sturmhaube und Handschuhe und - war dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell