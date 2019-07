Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Telefonmast umgefahren

Meiningen (ots)

Eine 57-jährige Frau befuhr Samstagmorgen die Straße "Obere Schöne Aussicht" in Meiningen-Dreißigacker in Richtung Ortsmitte. Sie kam plötzlich von der Fahrbahn ab und stieß erst gegen einen Weidezaun, danach gegen einen Telefonmast und schließlich an einen Gartenzaun. Durch die Wucht des Aufpralls brach der Telefonmast um und wurde lediglich durch die Kabel gehalten. Die Kameraden der Feuerwehr beseitigten die Gefahr, indem sie die Kabel durchtrennten und den Mast vorsichtig bei Seite legten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell