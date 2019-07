Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitenter Unfallfahrer

Harras (ots)

Ein 24-jähriger VW-Fahrer befuhr Freitagabend die Strecke zwischen Goßmannsrod und Harras. In einer Rechtskurve geriet er ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte in der weiteren Folge frontal mit einem Baum, schleuderte zurück und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch und ein Test bestätigte die Vermutung. Dieser zeigte einen Wert von 2,02 Promille, zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Der 24-Jährige zeigte sich bei der Behandlung seiner Verletzungen äußerst unkooperativ. Er beleidigte die Einsatzkräfte und wehrte sich gegen die medizinisch notwendige Behandlung, so dass er fixiert werden musste und in Begleitung eines Polizisten ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Ermittlungen erbrachten weiterhin, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

