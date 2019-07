Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermutung ausgeräumt

Zella-Mehlis (ots)

Eine besorgte Anruferin meldete sich am Sonntagvormittag bei der Suhler Polizei und teilte mit, dass sie vermutet, in der Reißmannstraße in Zella-Mehlis liege eine Tüte mit Betäubungsmittel. Doch schon nach kurzer Zeit konnte die Vermutung widerlegt werden. Es handelte sich lediglich um eine Kunststofftüte, in welcher sich Knallfrösche befanden. Als Dämmmittel befand sich zudem Sägemehl in der Tüte, welches durch den Regen aufquoll.

