Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beschädigungen an Spielplätzen in Walldorf

Suhl (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag beschädigten unbekannte Täter am Spielplatz in Walldorf, Brunnengasse die Handschwengelpumpe und eine Holzsitzbank. Im gleichen Tatzeitraum wurden an einem anderen Spielplatz am Marschall von Ostheim Platz am Kletterspielhaus durch unbekannte Schmierereien mittels Edding hinterlassen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, ihre relevanten Beobachtungen der Polizei Meiningen oder dem Kontaktbereich in Wasungen mitzuteilen.

