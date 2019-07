Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Geschäft

Suhl (ots)

Am Freitagmorgen um 09:15 Uhr nutzte ein unbekannter Täter einen Moment der Unachtsamkeit der Angestellten in einem Meininger Nagelstudio in der Leipziger Straße aus, um eine Gedldbörse und ein Handy aus dem Bereich des Empfangs zu entwenden und unerkannt zu flüchten. Das Handy konnte mit Hilfe einer "Ortungs-App" im Straßengraben zwischen Meiningen und Walldorf aufgefunden und an die Besitzerin übergeben werden. Von den 300 Euro Bargeld fehlt aber weiterhin jede Spur.

