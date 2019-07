Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Eine hochschlagende Gehwegplatte beschädigte den Tank eines Lkw

Zella-Mehlis (ots)

Am 13.07.2019 gegen 14:30 Uhr kam es in der Baustelle in Zella-Mehlis, Meininger Straße zu einem Schadensfall. Durch den laufenden Verkehr, der in der Baustelle über den Gehweg geleitet wurde, hatte sich eine Betonplatte gelockert. Als ein Lkw über eine gelockerte Platte fuhr, schlug diese nach oben und beschädigte den Dieseltank. Der auslaufende Kraftstoff verursachte zusätzlich eine Ölspur im Verkehrsraum. Der Fahrer des Lkw bemerkte den Schaden und konnte durch unverzügliches Handeln einen weiteren Kraftstoffaustritt verhindern. Die Feuerwehr Zella-Mehlis kam hier zum Einsatz, um ausgelaufenen Kraftstoff zu binden. Durch eine Änderung der Verkehrsführung konnte die Gefahrenstelle im Anschluss beseitigt werden.

