Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Qualm alarmiert die Rettungskräfte

Pferdsdorf (ots)

Am Samstag gegen 13:40 Uhr wurde die Polizei Bad Salzungen über starke Rauchentwicklung in Pferdsdorf am Ulstertalradweg informiert. Die herbeieilenden Polizisten und Kameraden der Feuerwehr stellten fest, dass ein beaufsichtigtes Feuer aus Holz und Grünschnitt am Wegesrand die Ursache für den starken Qualm bildete. Wegen der unmittelbaren Nähe zum Waldgebiet wurde die Feuerwehr tätig und hat das Feuer gelöscht.

