Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Salzungen / Immelborn (ots)

Beamte der PI Bad Salzungen führten am Freitag und Samstag mehrere Geschwindigkeitskontrollen mit dem Lasermessgerät durch. Dabei wurden in Immelborn am Hauenhof, dem Freibad in Bad Salzungen und der Hersfelder Straße in Bad Salzungen zusammen 15 Verstöße gegen die jeweils vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit festgestellt und sanktioniert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell