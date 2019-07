Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen entstempelt

Bad Salzungen (ots)

Donnerstagvormittag bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen einen Audi in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen, bei dem die Kennzeichen entstempelt waren. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug in der Kurhausstraße stoppen. Am Steuer saß eine 39-jährige Frau, die den Beamten bereits bekannt war. Ihr wurde im Februar 2019 die Fahrerlaubnis entzogen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft stellten die Polizisten den Audi zur Verhinderung weiterer Straftaten sicher. Gegen die 39-Jährige wurden mehrere Strafanzeigen erstattet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell