Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer hatte Drogen dabei

Meiningen (ots)

Polizeibeamte kontrollierten Donnerstagabend einen 26-jährigen Fahrradfahrer in der Bernhardstraße in Meiningen. Auf die Frage, ob er Betäubungsmittel bei sich hat, übergab dieser eine Dose, die er in seiner Brusttasche verstaut hatte. Nach Angaben des Radlers befand sich Chrystal darin. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und der 26-Jährige erhielt eine Anzeige.

