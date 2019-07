Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Höhe unterschätzt

Hildburghausen (ots)

Der 68-jährige Fahrer eines Wohnmobils befuhr Donnerstagnachmittag des Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Schleusinger Straße in Hildburghausen. Er unterschätzte die Höhe seines Gefährtes und stieß an die Verkaufklappe eines Verkaufsanhängers, der vor dem Haupteingang abgestellt war. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro, aber verletzt wurde niemand.

