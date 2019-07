Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ursache ermittelt - Brandstiftung

Meiningen (ots)

Am 02.07.2019 brannte ein ehemaliger Lebensmittelmarkt in der Jerusalemer Straße in Meiningen. (siehe Medieninformation vom 02.07.2019) Die Experten der Suhler Kriminalpolizei nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf. Für die umfangreiche Suche wurde zudem ein externer Brandursachenermittler beauftragt. Dieser stellte am Donnerstag fest, dass vorsätzliche Brandstiftung zur Entstehung des Feuers führte. Zeugen, die Hinweise geben können oder auffällige Personenbewegungen am 02.07.2019 in der Zeit von 3.00 Uhr bis 4.00 Uhr im Bereich des Brandortes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei zu melden. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von mehreren 100.000 Euro.

