Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrraddieb ertappt

Schmalkalden (ots)

Ein Zeuge beobachtete Donnerstagabend, wie ein Mann ein schwarzes E-Bike im Gestrüpp in der Judengasse in Schmalkalden abstellte. Als er gegen 18.00 Uhr zu dem abgestellten Rad zurückkehrte, wartete bereits ein Polizist auf ihn. Am Tag zuvor nahm der Beamte den Diebstahl eines baugleichen E-Bikes auf. Als er den 24-Jährigen ansprach, beteuerte dieser, dass es sein eigenes Rad sei. Gerade als der vermeintliche Fahrradbesitzer losfahren und flüchten wollte konnte der Beamte nach seinem Rucksack greifen, doch stoppen ließ er sich nicht. Er ließ das Fahrrad liegen, nahm die Beine in die Hand und rannte davon. Dabei beschädigte er ein Fahrzeug. Er konnte wenig später gestellt werden und gab die Tat zu. Der Mann muss sich nun wegen Diebstahls eines Fahrrades verantworten.

