Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoscheibe eingeschlagen

Schweina (ots)

Am Mittwoch stellte ein Mann seinen VW Polo gegen 10.00 Uhr in der Verlängerung der Friedhofstraße in Schweina ab, um mit seinem Hund Gassi zu gehen. Als er nach einer halben Stunde zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen das die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite beschädigt war. Das Innere des Fahrzeuges wurde durchsucht, aber es fehlte nichts. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

