Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Eine Stunde Funkstille

Suhl (ots)

Ein Unbekannter beschädigte mutwillig die Stromzufuhr zu einem Sendemast, der sich in der Anlage "Großer Erleshügel" in der Ilmenauer Straße in Suhl befindet. Der Servicetechniker konnte den Schaden, der Mittwochnacht gegen 2.30 Uhr festgestellt wurde, beheben und so waren die Einschränkungen, die nur einen Netzbetreiber betrafen, nach einer Stunde behoben. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell