Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Technikgebäude

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Mittwoch in der Zeit von 7.00 Uhr bis 10.00 Uhr in das Technikgebäude des Behördenzentrums in der Karl-Liebknecht-Straße in Suhl ein und entwendete zwei Rucksäcke samt Inhalt. Ein Schaden von ca. 350 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-225.

