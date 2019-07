Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Hildburghausen (ots)

Eine 18-jährige Renault-Fahrerin beschädigte am Dienstagvormittag beim Ausparken das Fahrzeug einer 32-jährigen Verkehrsteilnehmerin, welches in der Oberen Allee in Hildburghausen geparkt war. Anstatt den Unfall zu melden, verließ sie die Unfallstelle, ohne vorher ihre Personalien bekannt zu geben. Allerdings konnte die an dem Privatparkplatz angebrachte Videoüberwachung den entscheidenden Hinweis auf die Unfallverursacherin geben. Die Polizei erstattete Strafanzeige gegen die junge Frau wegen Fahrerflucht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell