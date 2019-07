Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rollerfahrerin ohne Führerschein

Schmalkalden (ots)

Eine 37-jährige Rollerfahrerin fiel den Polizeibeamten am Dienstagabend in Schmalkalden durch ihre unsichere Fahrweise auf. Die Beamten stoppten die Frau in der Allendestraße und führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten sie fest, dass die 37-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der Roller auch nicht versichert war. Das angebrachte Versicherungskennzeichen war bereits seit mehreren Jahren abgelaufen. Die Beamten fertigten unter anderem eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und untersagten ihr die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell