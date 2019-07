Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufgefahren

Kühndorf (ots)

Eine 37-jährige Skoda-Fahrerin fuhr Dienstagmorgen zwischen Kühndorf und Meiningen hinter einem 53-jähriger VW-Fahrer her. Dieser musste verkehrsbedingt an der Einmündung auf die Bundesstraße 19 halten, was die 37-Jährige zu spät bemerkte. Sie fuhr auf den VW des Mannes auf. Glücklicherweise wurde bei dem Auffahrunfall niemand verletzt, allerdings entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 6.500 Euro. Der Skoda der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.

