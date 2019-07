Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Achtung Bauarbeiten!

Bad Salzungen (ots)

In der Polizeiinspektion Bad Salzungen finden derzeit Bauarbeiten statt. Aus diesem Grund wird ab dem 12.07.2019, 6.00 Uhr, der Haupteingang der Polizeiinspektion in der Rosa-Luxemburg-Straße in Bad Salzungen gesperrt. Während der Bauarbeiten ist der Zugang zu Polizeiinspektion nur über die Hofeinfahrt in der Feodorenstraße möglich. Die Sperrung des Haupteingangs dauert voraussichtlich bis 17.07.2019.

