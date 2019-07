Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Salzungen (ots)

Am 08.07.2019, 13.15 Uhr ereignete sich in der Theodor-Neubauer-Straße in Bad Salzungen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Fahrerin eines PKW Opel hielt zum Unfallzeitpunkt am rechten Fahrbahnrand an und der Beifahrer stieg aus dem Fahrzeug aus. Bevor die Opel-Fahrerin aussteigen konnte, streifte der 80-jährige Fahrer eines PKW Skoda den stehenden Opel auf der Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

