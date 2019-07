Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit einer verletzten Person

Schmalkalden (ots)

In der Straße Am Alten Graben in Schmalkalden kam es am 08.07.2019 gegen 09.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem drei Fahrzeug beteiligt waren. An der Einfahrt zu einem Supermarkt musste ein PKW Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinter fahrender PKW Fahrer erkannte dies und hielt ebenfalls an. Ein 27-jährige PKW Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr stehenden PKW auf. In der weiteren Folge wurde dieser dann auf den davor stehenden PKW aufgeschoben. Hierbei wurde die Beifahrerin des zweiten Fahrzeuges leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

