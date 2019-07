Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Schmalkalden (ots)

Am 08.07.2019 gegen 09.30 Uhr wurde in der Sandgasse in Schmalkalden eine 41-jährige Fahrerin eines PKW Skoda festgestellt, welche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

