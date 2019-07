Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Garage

Bad Salzungen (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Sonntagmorgen die Garage eines Wochenendhauses in einem Waldgrundstück oberhalb der Grundecke am Weinberg in Bad Salzungen auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren brachen sie eine weitere Tür auf und entwendeten Werkzeuge im Wert von ca. 500 Euro. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

