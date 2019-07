Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall mit Unfallflucht

Meiningen (ots)

Eine 60-jährige Skoda-Fahrerin befuhr Sonntagmittag gegen 11.30 Uhr die Bundesstraße 19 von der Leipziger Straße in Richtung Dolmarstraße. In der Dolmarstraße wollte sie nach links in eine Einfahrt abbiegen, musste aber aufgrund von Gegenverkehr halten. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende Moped-Fahrer zu spät und fuhr auf. Es entstand ein leichter Sachschaden. Der Zweiradfahrer entfernte sich nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

