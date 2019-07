Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zweimal Unfallflucht

Vacha (ots)

Der abbiegenden Hauptstraße folgend bog ein mit Langholz beladener Lkw am Samstag gegen 12:15 Uhr in Vacha von der Bahnhofstraße in die Völkershäuser Straße ab. Nach Angaben einer Zeugin scherte die Ladung nach rechts aus und beschädigte die Fassade eines Hauses. Beinahe wäre hierbei die Zeugin selbst noch vom Holz getroffen worden. Der Fahrer des Lkw fuhr mit diesem einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der Fassade entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Bereits am Freitag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr kam es am Eckhaus gegenüber in der Völkershäuser Straße zu einem ähnlichen Vorfall. Hier wurde durch einen Lkw ein Erker gestreift und beschädigt. Auch der Fahrer dieses Lkw beging Unfallflucht. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 600 Euro. Zeugen zu den beiden Unfallfluchten melden sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter 03695-5510.

