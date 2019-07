Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Irrfahrt ins Kornfeld

Schmalkalden (ots)

In Schmalkalden wurde am Samstag, den 06.07.2019 gegen 09:00 Uhr ein PKW BMW festgestellt, welcher im Bereich der "Queste" in der Nähe einer Sitzgelegenheit einige Meter weit in einem Getreidefeld abgestellt war. Ein Spaziergänger hatte dies gemeldet. Bei der Prüfung durch die Polizei wurde das Fahrzeug aufgefunden - mit zwei Insassen, einem Mann und einer Frau aus Schmalkalden. Die Kennzeichen am Fahrzeug waren entstempelt und zudem niemals an das Fahrzeug ausgegeben worden. Die Personen erklärten, den PKW am Vorabend dorthin "geschleppt" zu haben, was angesichts der Auffindesituation bezweifelt werden dürfte. Viel näher lag der Verdacht, dass der PKW ohne Zulassung dorthin gefahren wurde. Dabei nahm die Saat des Getreidefeldes an der überfahrenen Fläche Schaden. Der männliche Insasse, welcher sich als Eigentümer des Fahrzeuges deklarierte, wurde beauflagt, das Fahrzeug abschleppen zu lassen. Dem kam er nach. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, insbesondere wegen Kennzeichenmissbrauchs. Gestohlen waren das Fahrzeug und die Kennzeichen offenbar nicht.

