Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperliche Auseinandersetzungen am Wochenende

Meiningen (ots)

Zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen musste die Polizei am Wochenende vom Freitag, den 05.07.2019 zum Sonntag, den 07.07.2019 ausrücken bzw. Anzeigen aufnehmen.

So wurde vom Sicherheitsdienst, welcher beim Trusetaler Wasserfallfest am Freitagabend eingesetzt war, nach Veranstaltungsende eine Szenerie beobachtet, bei welcher eine junge Frau körperlich angegriffen wurde. Diese hatte sich schlichtend in einen verbalen Streit zweier Männer eingemischt, woraufhin einer der Männer auf die Frau eingeschlagen habe, diese dadurch zu Fall gekommen und mit dem Kopf auf dem Bordstein aufgeschlagen sein soll. Die Securitymitarbeiter schritten ein, hielten den 18jährigen Ortsansässigen von weiterem Einwirken ab und verhinderten dessen Entfernen bis die Polizei eintraf. Der Schläger war deutlich alkoholisiert und wurde von der Polizei an seine Eltern übergeben. Die 22Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Vor einer Kneipe am Lutherplatz in Schmalkalden griff am Freitagabend gegen 23:30 Uhr ein 23Jähriger einen Altersgenossen von hinten an und schlug ihm mit der Faust gegen den Kopf. Dabei sind dem Geschädigten unter anderem zwei Zähne abgebrochen. Hintergrund war offenbar die Eifersucht des Angreifers, der mit der Liaison des anderen mit einer gemeinsamen Bekannten nicht einverstanden zu sein schien, welche wohl mit beiden jungen Männern abwechselnd verkehrte. Ob der körperliche Angriff dem "Subjekt der Begierde" imponierte, ist nicht bekannt, gewiss ist dem jungen Mann allerdings die Anzeige wegen Körperverletzung.

Auch in Wasungen entwickelte sich am Samstag gegen 13:30 Uhr aus einer zufälligen Begegnung zwischen zwei jungen Männern eine handfeste Angelegenheit, welche wohl aber nur von einem der Beteiligten ausging. Der amtsbekannte Täter hatte den 32jährigen Wasunger zunächst angepöbelt und ihm, da dieser sich nicht provozieren ließ, eine Kopfnuss verpasst.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell