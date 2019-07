Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu schnell in der Kurve

Steinbach (ots)

Am Freitag, um 15:55 Uhr kam es auf der Landstraße von Steinbach in Richtung Ruhla zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer eines Motorrades Yamaha die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte mit diesem auf die Gegenfahrbahn in einen entgegenkommenden Pkw BMW. Der Fahrer des BMW versuchte noch nach rechts auszuweichen und stieß dort gegen die Leitplanke. Hierbei wurde der Fahrer des BMW leicht verletzt. Der Fahrer der Yamaha wurde ins Klinikum Eisenach verbracht, konnte dieses aber noch am selben Tag verlassen. Am Krad beläuft sich der Schaden auf ca. 3.000 Euro und beim BMW auf ca. 8.000 Euro. Auslaufender Kraftstoff wurde durch die Feuerwehr Bad Liebenstein gebunden.

