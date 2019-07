Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: "Ford gerollt"

Zella/Rhön (ots)

Am Samstag gegen 16:15 Uhr parkte ein Pkw Fahrer seinen Ford in der Neuen Straße in Zella. Dabei hatte er es versäumt, sein Auto ordnungsgemäß gegen Wegrollen zu sichern. Auf der abschüssigen Straße setzte sich der Ford dann selbstständig in Bewegung und prallte gegen einen Lkw Mercedes, der in einer Grundstückseinfahrt abgestellt war. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von jeweils ca. 3.000 Euro.

