Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Gaststätte eingebrochen

Bad Liebenstein (ots)

In der Nacht zum Freitag kam es in der Theaterstraße in Bad Liebenstein zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Der unbekannte Täter drückte ein gekipptes Fenster im Hinterhof ein und gelangte so in das Gebäude. Hier entwendete er Kleingeld und ein Handy im Wert von ca. 200 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Hinweise zum Täter bitte an die PI Bad Salzungen unter 03695-5510.

