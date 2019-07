Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken auf dem Fahrrad

Suhl / Hildburghausen (ots)

Am 06.07.2019 um 20:23 Uhr wurde der PI Hildburghausen ein unsicher fahrender Radfahrer am Bahnhof in Hildburghausen mitgeteilt. Die eingesetzten Beamten stellten diesen in der Gerbergasse auf dem Fahrrad fahrend fest. Ein durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Der 36-jährige Litauer stimmte der freiwilligen Blutentnahme im Krankenhaus Hildburghausen zu. Durch den anwesenden Arzt wurde der Radfahrer stationär in das Krankenhaus aufgenommen.

