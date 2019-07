Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw gegen Lkw

Dorndorf (ots)

In der Bahnhofstraße in Dorndorf kam es am Freitag, um 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Opel wollte mit diesem von der Alten Bahnhofstraße nach links in Richtung Merkers auf die B 62 auffahren. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt eines von rechts kommenden Lkw und stieß mit der Zugmaschine des Sattelaufliegers zusammen. An beiden Fahrzeuges enstanden Schäden von jeweils ca. 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell