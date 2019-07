Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorsicht beim Abbiegen!

Suhl / Hildburghausen (ots)

Am 05.07.2019 um 08:10 Uhr befuhr die 32-jährige Fahrerin eines Pkw Audi Q5 die Eisfelder Straße in Hildburghausen in Fahrtrichtung Heßberg. Hier hatte sie die Absicht, nach links in den Kaltenbronner Weg abzubiegen. Dabei übersah sie die entgegenkommende 69-jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki Alto. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und in das Krankenhaus Hildburghausen verbracht.

