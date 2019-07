Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schreie waren Therapie statt Straftat

Schmalkalden-Meiningen (ots)

Am Samstag, 06.07.2019 gegen 10:47 Uhr ging bei der Landeseinsatzzentrale in Erfurt ein Notruf ein, welcher zunächst auf ein Verbrechen hindeutete. Auf einem Parkplatz am Waldrand zwischen den Ortlagen Oberschönau und Oberhof soll eine weibliche Person laut schreiend am Boden liegen und mehrere Personen sollen drum herum stehen. Vor Ort stellte sich die Situation für die heraneilenden Polizeikräfte glücklicherweise völlig anders dar. Ein Heilpraktiker wollte seine Patienten vor Ort therapieren, indem er sie animierte, ihre seelischen Probleme einfach herauszuschreien. Hierdurch sollen negative Erlebnisse den Körper verlassen und diesen bereinigen. Die Polizei empfiehlt, die Wirkung von derartigen Therapieformen auf die Öffentlichkeit nicht zu vernachlässigen und wenn möglich, abgeschiedenere Orte oder verschlossene Räumlichkeiten aufzusuchen. Trotzdem, viel Erfolg den Therapieteilnehmern!!

