Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sprinter entwendet

Bad Salzungen (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde durch unbekannte Täter ein weißer Mercedes Sprinter, der auf einem Parkplatz in der Feldstraße in Bad Salzungen geparkt war, entwendet. Der Wert des Fahrzeuges beträgt ca. 30.000 Euro. In dem Sprinter befand sich die Ausrüstung einer Gebäudereinigungsfirma im Wert von ca. 10.000 Euro. Alle Fahrzeugseiten sind Werbung der Firma "Euroclean" beklebt. Hinweise zu dieser Straftat werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

