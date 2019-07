Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Brandobjekt

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei bestreiften am späten Donnerstagabend den Brandort in der Jerusalemer Straße in Meiningen. Sie vernahmen Geräusche aus dem angrenzenden Wald, konnten nach einer Absuche aber niemanden feststellen. Die Ermittlungen am Brandobjekt hingegen zeigte deutlich, dass die zuvor gehörten Geräusche definitiv keine Einbildung waren, denn am Dach des Verkaufraumes zum Schuhgeschäft wurden Ziegel und Dämmmaterial entfernt, um in den Markt zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

