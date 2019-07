Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Hauswand

Suhl (ots)

In der Nacht zum 30.06.2019 (Sonntag) beschmierten Unbekannte mit dem Schriftzug "VAC" die Wand des Fitness-Centers in der Kornbergstraße in Suhl. Zeugen, die Hinweise zur Bedeutung des Schriftzuges oder zu dem Schmierfink geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

