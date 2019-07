Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall im Kreisverkehr

Schleusingen (ots)

Mittwochabend befuhr ein Mann mit seinem Renault die Hildburghäuser Straße in Schleusingen. Als er in den Kreisverkehr einfahren wollte, übersah er eine Fahrrad-Fahrerin. Diese wich dem Auto aus und stürzte mit dem Rad auf die linke Bordsteinkante im Kreisverkehr. Dabei verletzte sie sich leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zu einem Zusammenstoß zwischen Fahrrad und PKW kam es nicht.

