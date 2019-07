Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pflanzendiebe erwischt

Suhl (ots)

Die Kameraüberwachung eines Baumarktes in der Straße "Am Steinsfelder Wasser" in Suhl zeigte am Dienstag (02.07.2019) kurz nach Mitternacht, wie zwei Personen die Umzäunung des Marktes überstiegen und anschließend einen Rosenbusch und einen Oleander entwendeten. Beamte der Suhler Polizei konnten die Täter stellen und die Durchsuchung der 27-jährigen Frau und des 22-jährigen Mannes brachte neben einem fremden Personalausweis auch noch zwei EC-Karten zum Vorschein, welche ebenfalls nicht den beiden gehörten. Die beiden entwendeten Pflanzen wurden zurückgestellt und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

