Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Scooter nicht versichert

Suhl (ots)

Seit dem 15.06.2019 gibt es neue Gesetzmäßigkeiten, die besagen, dass alle E-Scooter über 6 km/h der Versicherungspflicht unterliegen. Sie müssen also eine Versicherungsplakette zum Aufkleben tragen. Genau dies fehlte dem Roller eines 53-jährigen, den Beamte des Suhler Inspektionsdienstes am Montagabend in der Schopfenstraße in Suhl-Goldlauter kontrollierten. Aus diesem Grund fertigten die Polizisten eine Anzeige und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

