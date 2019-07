Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand von Fahrzeughallen

Dermbach (ots)

Montagabend erreichte die Rettungsleitstelle ein Anruf, dass ein Hallenkomplex in der Industriestraße in Dermbach brennt. Bei dem Gebäude handelt es sich um die Fahrzeughallen des Bauhofes mit insgesamt fünf Garagentoren. Bis auf die Grundmauern fraßen sich die Flammen durch. Neben dem Gebäude selbst, der auf dem Dach installierten Photovoltaikanlage und einem Nebengelass brannten auch die Fahrzeuge in der Halle vollständig aus, darunter ein Unimog und ein VW Bus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, aber ein Schaden von ca. 100.000 Euro entstand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

