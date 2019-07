Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firmen - hoher Entwendungsschaden

Untermaßfeld (ots)

Unbekannte brachen gewaltsam auf das Gelände zweier Firmen in der Straße "Im Wiesengrund" in Untermaßfeld ein und entwendeten aus mehreren Werkhallen sowie Containern Baugeräte und Werkzeuge. Darunter befanden sich ein Kernbohrgerät, ein Bohrhammer, ein Nivelliergerät, ein Werkzeug-Sett, Spezialwerkzeuge für den Hochspannungsbereich, ein Schlagschrauber, eine Bohrmaschine sowie mehrere Werkzeugkästen mit Maul- und Ringschlüsseln im Gesamtwert von über 17.000 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

