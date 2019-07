Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Audis beschädigt

Themar (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Sonntag den linken Außenspiegel sowie den Lack der Heckklappe beziehungsweise die vordere Stoßstange zweier Audis, die auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Meininger Straße in Themar geparkt waren. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

