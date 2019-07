Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbörse geraubt - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Eine 75-jährige Frau lief am Freitag gegen 15.15 Uhr entlang des Garagenkomplexes in der Schulzenhohle in Suhl als plötzlich ein bislang unbekannter Täter von hinten an die Frau herantrat und sie zu Boden stieß. Er forderte sie auf, ihm ihren Rucksack zu geben. Als der Mann feststellte, dass sich darin lediglich die Sportsachen befanden forderte er zielgerichtet die Geldbörse ein. Noch immer am Boden liegend übergab die 75-Jährige ihr Portemonnaie und im Anschluss flüchtete der Unbekannte in Richtung Ilmenauer Straße. Ein Zeuge konnte den Mann noch verfolgen, verlor ihn dann allerdings aus den Augen. Beschrieben werden konnte der Täter wie folgt: - männlich, - 165 bis 170 Zentimeter groß, - schlank, - dunkle Haare, - heller Hauttyp, - rotes Basecap, helles T-Shirt, - Sonnenbrille, - vermutlich trug er am rechten Arm eine Bandage und eine Schlinge um den Bauch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell