Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Radfahrer stürzte

Schönbrunn (ots)

Ein 37-jähriger Radfahrer befuhr Sonntagnacht gegen 1.10 Uhr die Eisfelder Straße in Schönbrunn in Richtung Waldau. Er verlor die Kontrolle über sein E-Bike, touchierte die Bordsteinkante und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen im Gesicht zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Während der Unfallaufnahme war deutlich zu erkennen, dass der Mann stark alkoholisiert war, aber aufgrund der Verletzungen war ein Atemalkoholtest nicht möglich. So folgte im Klinikum die Blutentnahme.

