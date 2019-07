Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kurioser Radler

Bad Salzungen (ots)

Ein Zeuge meldete Sonntagabend einen gestürzten Fahrrad-Fahrer in Bad Salzungen. Als die Beamten eintrafen, klärte sich die Situation auf. Der Radler war weder gestürzt noch verletzt. Er war lediglich betrunken und schob sein Rad. Durch einen Defekt fiel alle paar Meter das Vorderrad aus der Verankerung am Fahrrad. Da er zusätzlich noch diverse Beutel am Lenker hängen hatte, sah die Reparatur kurios aus. Die Polizisten brachten den Mann zum Eigenschutz nach Hause.

