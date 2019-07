Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Keller

Suhl (ots)

Unbekannte hebelten zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag die Tür eines Kellerverschlages in einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Friedrich-Händel-Straße in Suhl auf. Dabei entstand Sachschaden von rund 50 Euro. Ob etwas aus dem Keller fehlt, konnte der Geschädigte zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme noch nicht sagen. Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

